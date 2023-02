All'Allianz Stadium, nel match contro la Fiorentina, era stato sommerso di fischi, forse un po' anche per partito preso, tanto che Massimilianolo aveva difeso a spada tratta mostrando non poco fastidio di fronte alla reazione dei tifosi. Il tecnico livornese, del resto, ne è convinto: Moisepuò dare molto a questa, soprattutto perché a suo dire è cresciuto molto di testa, è più serio, maturo e affidabile, oltre che migliorato a livello fisico dopo aver perso qualche chilo. E l'attaccante classe 2000 ieri sera lo ha ripagato.Suo il gol che ha consentito ai bianconeri di sbloccare la partita contro lo, che ha portato a 7 il suo bottino stagionale come nella sua miglior annata alla Vecchia Signora, quella del 2018-19. E in campionato sono 5, esattamente come quelli realizzati in tutto lo scorso campionato. Una bellaper uno come lui, che a 23 anni non ancora compiuti ha già vissuto tanti alti e bassi, subendo le dure critiche del classico "predestinato incapace di soddisfare le aspettative". Massimiliano Allegri, che con lui è stato spesso duro in passato, continua a crederci. A lui il compito di non tradirlo.