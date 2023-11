Come riportato dai colleghi di Calciomercato.com, quella in corso sarà una stagione decisiva per il futuro di Moise, che non ha ancora trovato il gol ma si è reso protagonista di prestazioni più che positive approfittando dell'assenza per infortunio di Dusan Vlahovic. Se non riuscirà a consolidare la sua posizione nelle gerarchie bianconere, infatti, a fine anno lapotrebbe valutare di cederlo, con ilin agguato dopo i sondaggi effettuati per lui la scorsa estate.