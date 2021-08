CR7 non vuole più giocare con la maglia della Juventus e dopo aver fatto molto per andarsene, ora c'è quasi riuscito: un fatto che non ha colto di sorpresa lo stato maggiore bianconero, ora alla ricerca del sostituto. Nella notte, alla Continassa, è andata in scena una lunga riunione interna e il direttore Cherubini sta lavorando con l’Everton per ilE' questa la pista più accreditata allo stato attuale dopo che Moise è stato sedotto e abbandonato dal PSG, nonostante l’ultima stagione soddisfacente. E’ tornato all'Everton, ma non rientra nei piani di Benitez ed è pronto a tornare a Torino, a condizioni favorevoli per la Juventus. Come riporta calciomercato.com, Raiola è in contatto continuo sia con il club bianconero che con quello inglese per trovare le condizioni giuste per chiudere l’affare:L’operazione può concludersi già nelle prossime ore. E' l'ora della rivincita per Kean, anche nei confronti di Allegri: ormai tre anni fa, infatti, non aveva espresso una valutazione totalmente positiva nei suoi confronti.