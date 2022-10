Da calciomercato.com: Moisenon è contento della sua situazione in casa Juventus e anche in questa annata non sta riuscendo a tornare ai suoi livelli. Il club bianconero ha provato a più riprese a trovare una sistemazione sul mercato, ma sul suo futuro pesa il riscatto obbligatorio da 28 milioni di euro che la Juventus dovrà versare all'Everton la prossima estate dopo aver già pagato 7 milioni per il suo acquisto.