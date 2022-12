Come racconta Calciomercato.com, laha preventivato da settimane di riscattare. Operazione economicamente importante, 7 milioni per il prestito biennale (3 milioni la scorsa stagione, 4 per quella in corso), poi 28 milioni più 3 di bonus. Il rilancio di Kean (in gol contro il Rijeka in amichevole, ma sopratutto 5 volte nelle ultime 4 partite disputate prima della sosta) è una ottima notizia per la Vecchia Signora anche in ottica mercato. Ora toccherà al nuovo agente Lucci presentare nuove proposte: nel caso fossero superiori ai 30 milioni di euro allora la Juventus le prenderebbe sicuramente in considerazione.