"Ci ho parlato e ha chiesto scusa. Pagherà perché un errore così non si può fare". Così Massimiliano Allegri in conferenza stampa sul gesto di, che sarà multato dalla società per quanto è accaduto all'Olimpico contro la Roma.L'attaccante italiano è stato infatti espulso dopo appena un minuto di gioco con tutto il recupero da disputare, e la possibilità di agguantare ancora il pareggio. "Ha messo in difficoltà tutta la squadra", le parole del tecnico, che ha rimproverato Moise per l'errore e il gesto di frustrazione. Ingiustificabile.