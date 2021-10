Non ce la fa, Moise. L'attaccante bianconero non risulta tra i convocati per la sfida di domani sera, quando la Juventus affronterà l'Inter nel posticipo del nono turno di Serie A.Il motivo? Presto svelato: Moise ha avuto un affaticamento muscolare nell'ultimo allenamento della squadra prima della partenza della Juve in direzione Milano. Pertanto, staff tecnico e medico hanno deciso di evitare ulteriori problemi e prevenire problemi ben più seri. Nulla di preoccupante, dunque. Così come per Rabiot: entrambi proveranno a essere al top a partire dal prossimo match con il Sassuolo.