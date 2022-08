Alle 18 la Juventus ospiterà l'Atletico Madrid alla Continassa, in quello che sarà l'ultimo test amichevole prima dell'inizio della nuova stagione. Bianconeri che dovranno rinunciare a diversi elementi, visti gli infortuni di Pogba e Mckennie, ai quali si è aggiunto qualche istante fa anche quello di Pellegrini. Madama però, dovrà fare a meno anche di Moise Kean per motivi disciplinari, dopo essere arrivato in ritardo all'ultima convocazione.