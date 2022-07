“Si è presentato con 6 chili in meno”, il commento di Massimilianoal termine di. Che sia tra i più brillanti del precampionato, però, lo dicono anche i test fisici eseguiti a inizio raduno. Moiseè tra gli osservati speciali dell’estate bianconera: fisico asciutto, muscolatura in evidenza e, soprattutto, la testa giusta. Quella per riscattare una stagione con più bassi che alti – come tutta la squadra d’altronde -, e con alcuni gol pesanti e decisivi.I 2 gol segnati contro il Barcellona, poi, sono la certificazione di quanto detto prima, dell’ottimo stato di forma dell’attaccante in questo primo mese della stagione 2022/2023 della Juventus. A questo si aggiunga una caratteristica molto importante: la duttilità. Allegri sta provando Kean nei due ruoli a lui più congeniali: ala sinistra e punta centrale; “Per me cambia poco”, ha affermato nel post partita.. Il Kean rivitalizzato di questo inizio di stagione, infatti, fornisce un assist a Federico Cherubini e a tutta la squadra mercato della Juventus. Sapere di avere un calciatore affidabile che, come detto, può ricoprire i due ruoli dell’attacco, permette al club di concentrare forze e risorse su altri reparti. Si pensi alla corsia bassa di sinistra, per esempio; adche non dà garanzie e unche è ancora punto di domanda. Si pensi, ancora, allo slot da regista – conpista calda sul mercato -, o ad un possibile intervento, sempre a centrocampo, reso obbligatorio se lo stop didovesse essere più lungo del previsto. Insomma, Kean gioca, segna convince e rivoluziona i piani di mercato della Juventus.