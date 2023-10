Come racconta il Corriere dello Sport,ha evidenziato di poter essere un fattore, ora gli manca soltanto di chiudere il cerchio con un gol. E’ l’unico, infatti, tra gli attaccanti a non aver ancora fatto centro: l’ha sfiorato con il palo a Empoli, con la rete annullata per fuorigioco contro il Torino e a San Siro, da due passi. Per ora è stato decisivo in un’altra maniera, ovvero provocando, proprio domenica scorsa, l’espulsione di Thiaw nello scontro diretto con i rossoneri. L’occasione per sbloccarsi potrebbe arrivare proprio stasera, contro quel Verona con cui ha un feeling particolare: lo scorso anno, infatti, Kean decise sia la sfida del Bentegodi, sia quella dello Stadium.