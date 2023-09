Se Dusan Vlahovic è recuperato dal problema di lombalgia, chi rischia invece il secondo forfeit di fila è Moise. Il suo problema alla tibia, infatti, fatica a rientrare e se oggi l’attaccante non dovesse riuscire a forzare in allenamento si troverebbe costretto ad alzare bandiera bianca. A quel punto gli attaccanti di riserva per Allegri sarebbero Milk e Yildiz, con il turco pronto a mettersi in mostra. Tra oggi e domani Allegri dovrà poi scegliere i dubbi sulla fascia sinistra e in difesa, tanti ballottaggi ancora vivi in vista dell'importantissima sfida contro l'Atalanta.