In questo ultimo giorno di mercato, la Juventus è a lavoro per provare a cedere Moise Kean, che non è una priorità di Massimiliano Allegri. Nelle ultime settimane, diverse squadre avevano fatto dei sondaggi, tra cui il Milan, sempre alla ricerca di un vice Giroud dopo che è sfumato Taremi. L'attaccante non andrà però in rossonero mentre resta in piedi la pista inglese, in particolare quella del Fulham. Il club cerca nuovi rinforzi offensivi anche se al momento non è arrivata una proposta ufficiale.Dall'altra parte, sono ore cruciali anche per Alvaro Morata, che dopo un'estate in cui è stato nel mirino di quasi tutte le big italiane, in particolare Inter e Roma, potrebbe rimanere all'Atletico Madrid. Lo spagnolo vuole tornare alla Juve ma l'operazione sarebbe possibile solo in caso di cessione di Moise, come riferisce calciomercato.com. Morata ha una clausola di 21 milioni di euro, la Juve per Kean ne chiede circa 25.