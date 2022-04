E se Kean tornasse al Psg? Secondo l'edizione odierna di Tuttosport, se resterà in bianconero, Kean sarà sempre l’alternativa di Vlahovic; se partisse - ma bisognerà rivedere l’accordo con l’Everton - potrebbe accasarsi al Psg, dove ha vissuto la migliore stagione in carriera (41 presenze e 17 gol) e dove potrebbe tornare protagonista. Leonardo ha ottimi rapporti con Raiola e chissà che l’agente non riesca a far quadrare il cerchio, mettendo d’accordo Juventus ed Everton.