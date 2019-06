Moise Kean sembrava a un passo dal rinnovo di contratto fino al 30 giugno del 2024, ma qualcosa sembra aver rallentato il tutto. Rallentato e non bloccato, perché il rinnovo non è in bilico, ma la Juventus sta pensando comunque a una sua successiva cessione nel mercato estivo. Lo scrive il Corriere della Sera, che spiega come l'Everton si sia fatto avanti a grandi passi per il centravanti classe 2000, con i bianconeri aperti all'idea, ma a una condizione: un affare che consenta loro di riportarlo a Torino in futuro.