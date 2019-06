I problemi disciplinari con l'Under 21 hanno irrigidito la Juve che nel corso degli ultimi colloqui avuti con Mino Raiola hanno parlato anche della situazione dell'attaccante classe 2000 che va in scadenza al termine della prossima stagione. L'accordo economico per il rinnovo è già stato raggiunto, manca solo l'approvazione del nuovo tecnico Maurizio Sarri. Secondo Il Corriere di Torino, tuttavia, anche in caso di rinnovo Kean potrebbe essere ceduto per un'offerta fuori mercato. Per ora i 30 milioni messi sul piatto dall'Everton non sono abbastanza.