Come racconta Gazzetta, per Morata, tra le opzioni già note ci sono l’Arsenal e il Barcellona (rientrerebbe nell’affare Griezmann), la new entry è il Newcastle, che ha chiesto informazioni sul giocatore. La Juventus proverà a giocarsi anche la carta Moise Kean, considerato in uscita dalla Juve, che una volta riscattato dall’Everton può essere inserito nella trattativa.