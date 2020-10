E la Juve pensa ancora a Moise Kean. Stando a quanto riportato da Tuttosport, il ritorno dell'attaccante piemontese si potrebbe concretizzare comunque in extremis. Il centravanti di origini ivoriane non è stato nemmeno convocato in panchina per la partita di mercoledì sera tra Everton e West Ham: era Carabao Cup, una delle occasioni in cui Ancelotti avrebbe dovuto concedergli più minutaggio. I Toffees stanno lentamente aprendo: può arrivare un prestito con obbligo di riscatto, proveranno a rientrare dall'investimento sostenuto due estati fa. Lo stesso Moise spinge per tornare a Torino, dove spera di potersi mettere in mostra anche per l'Europeo.