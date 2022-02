Moise Kean e un futuro ancora tutto da scrivere. L’arrivo in bianconero di Dusan Vlahovic e la conferma di Alvaro Morata hanno ulteriormente ridotto lo spazio per l’attaccante italiano. E ora? Come scrive calciomercato.com, Moise è arrivato alla Juve in prestito biennale da 7 milioni con diritto di riscatto che diventa obbligo al verificarsi di determinati obiettivi (facili da raggiungere) più altri 3 milioni di bonus. Cifre decisamente importanti che l’Everton non vuole perdere assolutamente. Messaggio ai naviganti, quindi: chi vuole Kean dovrà prendersi la responsabilità di sostenere questa operazione secondo i termini già accordati con la Juventus. In caso di addio la destinazione più probabile resta quel Psg che già ci aveva provato nell’ultima sessione di mercato invernale.