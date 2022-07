C'è un protagonista a sorpresa nei primi giorni di ritiro della. Si tratta di Moise, tornato alladopo le vacanze in un'ottima forma fisica, ben calato nella parte ed evidentemente desideroso di conquistarsi una nuova opportunità, dopo una stagione iniziata con alte aspettative ma conclusa con più delusioni che gioie. Troppo altalenante il rendimento del classe 2000, che non a caso è finito sulla lista dei partenti. Eppure, considerando anche l'assenza allo stato attuale di offerte concrete, il suo destino potrebbe ancora cambiare.Come sottolinea Il Corriere dello Sport, infatti, al momento non sono molti gli interpreti del reparto offensivo della Juve, che tra gli arruolabili può contare solo Dusan, Angele appunto Kean, più Juanche si sdoppia da terzino e da ala. Per il giovane azzurro, dunque, potrebbe esserci ancora margine per scalare le gerarchie e guadagnarsi almeno la permanenza in bianconero, visto anche che il suo contratto prevede un altro anno di prestito dall'prima dell'obbligo di riscatto da parte della Vecchia Signora per 28 milioni di euro, in programma la prossima estate. Il suo futuro resta in bilico, ma la sua partenza non è più scontata. Moise ha ancora una chance.