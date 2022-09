"A Parigi è entrato bene, a Firenze male, a Parigi bene anche se ha giocato pochissimi minuti. Nel centro-sinistra fa meglio". Cosìin conferenza stampa alla vigilia di Juve-Salernitana su. Ora l'obiettivo è dare continuità a Moise, provando a puntare su di lui già per la partita contro la squadra campana. Sì, la grossa novità potrebbe essere proprio l'ex attaccante di Psg ed Everton, nuovamente dal primo minuto. Una grande occasione per Moise, che dovrà sfruttarla per il presente ma soprattutto per il futuro. Staremo a vedere come lo gestirà Allegri...