È tutt'altro che definito il futuro di Moise Kean. L'attaccante classe 2000 ha ancora un anno di prestito alla Juventus a 4 milioni, prima dell'obbligo di riscatto a 28 milioni - con eventuali tre di bonus - il prossimo anno. Ma la Juve potrebbe anticipare i tempi e prenderlo a titolo definitivo con una stagione d'anticipo. Ma non per tenerlo. L'intenzione - come scrive Calciomercato.com - sarebbe usarlo come contropartita per arrivare ad altri obiettivi. Due con precisione.



PRIMA OPZIONE: PSG - Una strada porta a Parigi: Kean piace alla sua ex squadra, che potrebbe offrire in cambio un vecchio pallino bianconero, Leandro Paredes. L'affare Pogba, definito, non impedirebbe di fatto l'arrivo di un altro centrocampista come Paredes. E d'altro canto Kean tornerebbe nel club in cui ha fatto meglio fin qui: 17 gol in più di 40 partite nel 2020/21. SECONDA OPZIONE: ATLETICO - L'altra pista è quella che può portare Kean all'Atletico Madrid. E Atletico Madrid significa Alvaro Morata, il cui termine per il diritto di riscatto della Juventus è scaduto. La richiesta dei Colchoneros è sempredi 35 milioni ma l'idea dei dirigenti bianconeri era quella di investire non oltre 15 milioni di euro. "La distanza tra le parti è ancora ampia - scrivono i colleghi di CM - si sta cercando l'incastro giusto che possa accontentare tutte le parti e quella di inserire Kean come contropartita può essere una possibile soluzione. Al momento è solo un'idea, ma la Juve ha un jolly tra le mani: Kean può essere la contropartita da scambiare".