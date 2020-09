La Juve spinge. Vuole riportare Moise Kean a Torino, ritrovare quel giocatore che tanto bene ha fatto in bianconero, prima di perdersi tra le difficoltà della Premier League e l'ambientamento non eccellente all'Everton. I bianconeri stanno imbastendo una trattativa con il club di Liverpool per completare il reparto offensivo (a cui manca anche il numero 9), ma c'è un problema formula: l'Everton non vorrebbe far partire Kean in prestito dopo averlo pagato 30 milioni di euro solo lo scorso anno, ma la Juve spinge per questa formula.