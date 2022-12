Moiseha parlato ai microfoni di Sky dopo, amichevole decisa da un suo gol. Ecco il suo commento: "Alla prima occasione l’ho vista all’ultimo ed è andata fuori, poi ne ho avute altre dove potevo essere più fortunato. Ottima prova, dobbiamo allenarci bene per arrivare pronti alla ripresa".E sulle condizioni della squadra: "Diamo il 100% anche in allenamento, da qualsiasi parte per farci trovare pronti al campionato. Queste amichevoli sono molto importanti".