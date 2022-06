Moise Kean proposto alla Roma. Lo racconta La Repubblica, secondo cui la Juve ha offerto l'attaccante classe 2000 sia ai giallorossi che al PSG, in questo caso con l'intento di inserirlo come parziale contropartita nella trattativa per portare a Torino Leandro Paredes, individuato come colpo ideale per il centrocampo da tempo orfano di un regista di ruolo. Al di là della destinazione, il 22enne resta uno dei principali indiziati a lasciare la Vecchia Signora, che punta a cederlo insieme ad altri giocatori non più considerati al centro del progetto.