La Juventus sta iniziando a muoversi sul mercato e in attacco restano due giocatori in bilico: Alvaro Morata e Moise Kean. Lo spagnolo a Torino si trova bene e vorrebbe restare. Si deve trattare con l'Atletico Madrid per il maxi sconto che chiedono i bianconeri: dai 35 milioni di euro iniziali la Juventus ne offrirebbe 15 più cinque di bonus facilmente raggiungibili.



LO SCENARIO - Sarà difficile fronteggiare le offerte che arrivano ai Colchoneros per Morata, tuttavia l'Arsenal è quasi del tutto fuori dalla prossima Champions League ed Alvaro non gradisce l'aria londinese. Come riferisce Calciomercato.com dunque la convinzione della società bianconera è che prima o poi l'Atletico apra al maxi sconto.



KEAN - Capitolo diverso per l'attaccante italiano. Se n'è parlato a lungo lunedì nel corso del summit con Rafaela Pimenta. L'Everton non vorrebbe spostarsi dall'accordo siglato in precedenza. Dunque un prestito biennale con obbligo di riscatto fissato a 28 milioni che con i bonus possono diventare 31. Il feeling con Allegri non è mai sbocciato e l'attaccante vorrebbe tornare a Parigi dove ha vissuto i suoi anni migliori. La Juventus quindi per "liberarsene" dovrebbe acquistare il cartellino di Kean in anticipo e poi trattare la sua cessione. Ai bianconeri piacerebbe l'idea di cederlo al Paris Saint Germain in cambio di uno scambio con Leandro Paredes.