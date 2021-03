La Juventus è sulle prime pagine dei principali quotidiani sportivi per motivi differenti. Uno è il mercato, con la Gazzetta dello Sport che in un box scrive "Kean o Kun da Ronaldo", alludendo a manovre di mercato per convincere Cristiano Ronaldo a rimanere in bianconero. Della permanenza di CR7 alla Juve parla anche Tuttosport, che titola "CR7? Ci penso io!" dove quell'io è Carlo Pinsoglio, terzo portiere e grande amico del fuoriclasse portoghese. Infine il Corriere dello Sport si proietta già al recupero del 7 aprile contro il Napoli: "Gattuso spaventa Pirlo".

ALL'ESTERO - In Spagna Marca mette in copertina Alvaro Morata, a segno con la Spagna nel pareggio per 1-1 contro la Grecia.