Ieri a negargli la gioia del gol è stato un fuorigioco (che c'era, senza dubbio). Ma anche con quell'esultanza che gli è rimasta in gola. Sì, perché almeno questa volta l'azzurro classe 2000 ha saputo sfruttare l'occasione che gli è stata concessa, o meglio che gli è capitata un po' a sorpresa per il contestuale forfait di Dusane Federicoper problemi fisici: una bella responsabilità per lui, che di fatto all'Allianz Stadium è stato schierato come unico attaccante nell'undici titolare con il solo Fabiodi supporto alle sue spalle e Arekin panchina.Il 23enne non ha deluso Massimiliano, mostrando almeno la garra giusta e lottando per ritagliarsi i suoi spazi tra gli avversari, in alcuni casi anche con giocate pregevoli (ancora negli occhi di chi scrive un controllo perfetto in acrobazia al limite dell'area del Torino su un lancio lungo, spalle alla porta). Niente di troppo diverso, in realtà, da quanto già fatto in altre serate "buone", in fondo è sempre il solito Moise. Eppure questa sua versione può fare più che comodo alladel presente. In situazioni di emergenza come quella di ieri ma comunque in generale, perché una squadra che vuole provare a vincere lo scudetto deve sapere di poter contare anche sulle proprie "seconde linee", in qualsiasi momento.per i prossimi impegni dell'Italia, insieme ai compagni Federico Chiesa, Manuel Locatelli e Federico Gatti., che anche in questa prima parte di stagione si è trovato troppo spesso a convivere con più ombre che luci. L'atteggiamento mostrato ieri è quello giusto, lo si è visto anche in un frame specifico: quello in cui, al momento dell'uscita dal campo per lasciare spazio a Kenan Yildiz, ha quasi "strattonato" per un braccio Massimiliano. Che si è subito affrettato a chiarire i motivi della reazione: "Era un po' arrabbiato perché non ha fatto gol".