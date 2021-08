Come racconta Calciomercato.com, l'accelerata sunon esclude però la chiusura anche di un altro colpo anche se la pista Icardi resta complicata. In realtà la possibilità di un altro innesto non è neanche legata al 100% al reparto avanzato, ma ad una questione di liste. Kean è cresciuto nel settore giovanile bianconero e seppur a spezzoni, ha completato i 3 anni che lo rendono a tutti gli effetti un giovane di serie che non occupa slot nelle liste Champions e campionato.