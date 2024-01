Il futuro di Moise Kean rimane incerto e può essere lontano dalla Juve, almeno per i prossimi sei mesi. L'attaccante vuole avere più spazio per giocare l'europeo con l'Italia e sa che alla Juve potrebbe non riuscirci. Il manager del giocatore, Alessandro Lucci, lavora molto bene all’estero e ha già trovato delle possibili destinazione. Kean é un obiettivo concreto sia del Siviglia che del Rennes, dialoghi in corso. Un’altra pista possibile è quella che porta all’Atletico Madrid ( QUI i dettagli) sopratutto se dovesse uscire Depay. Prima di andare via in prestito però Moise potrebbe rinnovare il suo contratto con la Juve fino al 2027. Lo riporta calciomercato.com.