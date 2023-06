Moise Kean non parteciperà all'europeo under 21 con l'Italia. L'attaccante della Juventus ha lasciato il ritiro della nazionale. Il motivo? Non legato ad un infortunio ma una scelta presa e condivisa con lo staff. Come riferisce tuttosport infatti, il c.t Nicolato aveva chiesto a Moise un certo tipo di atteggiamento e spirito ma dopo un faccia a faccia si è capito che quanto richiesto non c'era e quindi era meglio salutarsi.