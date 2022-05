Cattive notizie dal ritiro della Nazionale per la Juventus. Si è fermato Moise Kean, che ha lasciato l'allenamento di ieri per un problema fisico e oggi ha abbandonato il ritiro. Con lui anche Nicolò Zaniolo, per una doppia contusione a coscia e caviglia. Il forfait dopo gli accertamenti strumentali, che li hanno resi indisponibili. Stando a quando racconta Repubblica, poi, c'è un giallo sull'accoglienza di Mancini: si legge di un duro rimprovero per gli sfottò rivolti a Zaccagni dopo la vittoria della Conference League.