. Il talento italiano ripartirà con tutta probabilità dalla sua 18: tornato alla Juve in questo mercato, riprende il numero di maglia con cui Massimiliano Allegri lo ha lanciato nella stagione 2018/2019. Niente 7 per lui: come racconta Tuttosport il numero non è mai stato un'ipotesi per Kean, che non mai pensato di caricarsi la pesante eredità di Cristiano Ronaldo, neanche dal punto di vista simbolico. Un peso enorme per chi già è stato dai più raccontato come il sostituto di CR7.