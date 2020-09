Non solo Morata, la Juventus sta lavorando per provare a regalare a Pirlo un altro attaccante negli ultimi giorni di mercato. Il nome più caldo è quello di Moise Kean, che secondo quanto riporta La Stampa sta spingendo con l'Everton per tornare alla Juventus. Non è escluso che tra i due club venga messa in piedi una trattativa lampo nel giro di pochi giorni per il trasferimento di Kean in prestito secco, formula particolarmente gradita alla società bianconera.