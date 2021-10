. La semifinale di Nations a San Siro con la Spagna non ha lasciato in dote solo una sconfitta, la prima dopo 37 partite consecutive, ma non solo. Nella finalina di domenica contro il Belgio sarà out Bonucci, espulso e quindi squalificato, ed è vicino al forfait anche Moise Kean.Come scrive il Corriere dello Sport, l’attaccante bianconero è stramazzato a terra e ieri, rientrato a Coverciano, portava ancora i segni dell’incidente:e viene considerato in fortissimo dubbio per la finale del terzo posto, in programma domenica (ore 15) all’Allianz Stadium di Torino.