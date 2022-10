Moiseha parlato ai microfoni di DAZN dopo. Ecco il suo commento: "Dobbiamo continuare così, i punti non ci bastavano e adesso dobbiamo dimostrare chi siamo. Ci siamo guardati in faccia prima della partita, ci siamo detti che dovevamo dare tutto per i tifosi e per la maglia. Per me non è stato facile all'inizio, sono andato un po' in difficoltà ma i compagni mi hanno aiutato tanto, mi sono messo al lavoro, nonostante quello che dicevano fuori. Sì, il gruppo fa tanto, sono riuscito a capirlo, mi sono stati vicini e spero di continuare così. Fischi? Non li ho sentiti, pensavo a giocare e a dare una mano ai compagni".