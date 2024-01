Laha acconsentito al prestito secco di Moiseall', e l'attaccante italiano sembra pronto per una nuova tappa nella sua carriera. L'accordo è stato raggiunto, ma rimangono dettagli da definire, un processo che le parti coinvolte confidano di completare nei prossimi giorni. Prima di avviare questa nuova avventura spagnola, Kean ha deciso di non rinnovare il contratto con la Juventus, posticipando la discussione sulla sua scadenza a giugno 2025 dopo il prestito e l'Europeo. Nonostante l'interesse di club italiani, Kean ha scelto un trasferimento all'estero, confermando la sua predisposizione per nuove sfide.