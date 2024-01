Giovanni, amministratore delegato del Sassuolo, ha rilasciato brevi dichiarazioni dopo l'incontro presso la Lega Calcio. Ha affermato che al momento non ci sono sviluppi significativi sul fronte del mercato. Riguardo alle voci su una possibile cessione di Moisedalla Juventus al Sassuolo, Carnevali ha categoricamente negato l'ipotesi. Inoltre, ha sottolineato che è estremamente improbabile che ci siano movimenti per il portiere Alessio Cragno in uscita. Queste dichiarazioni forniscono uno sguardo prudente sulle trattative di mercato del Sassuolo, con Carnevali che sembra smentire alcune voci circolate.