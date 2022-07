Possono bastare 45 minuti giocati durante un'amichevole, con il jet lag forse non ancora completamente smaltito, per ridimensionare quanto di buono visto nelle prime settimane di allenamenti alla Continassa? Forse no, ma tant'è. Moisenon ha convinto durante la prima sgambata dellanegli, che lo ha visto in campo nel primo tempo contro i messicani delsenza però strappare applausi. Partito da esterno sinistro nel tridente con Marcoe Angel, ha mostrato fin da subito l'atteggiamento giusto, con tanta voglia di spaccare il mondo, che però non gli è bastato: l'attaccante classe 2000, infatti, è apparso molto fumoso, poco lucido, tanto da non riuscire nemmeno a sfruttare diverse occasioni preziose per colpire e far male, nonostante qualche buona accelerata sulla corsia.45 minuti di amichevole potrebbero non essere sufficienti per giudicare, è vero, ma intanto per Kean è arrivata la prima bocciatura. E tutto ciò nonostante un ritorno dalle vacanze spumeggiante, che aveva fatto ben sperare tutti - Massimilianocompreso - tanto da far rivalutare l'ipotesi, che ormai sembrava scontata, di una sua partenza: ottimi, infatti, i suoi risultati nei test fisici, ma anche lo spirito con cui si era messo al lavoro insieme alla squadra, tipico proprio di chi sa di avere una chance importante, da non sprecare per nulla al mondo. Chance che invece non ha saputo sfruttare nella notte, quando la sua prestazione non è stata di certo memorabile. E i social non perdonano, con tanti tifosi subito critici nei confronti di Kean, tra ironie e commenti più duri.