Moise, a Sky Sport, parla così dopo Verona-Juve."Una vittoria molto importante per portarci avanti in classifica. Ora abbiamo l'ultima partita, dobbiamo dare anche lì il massimo. Avevamo tanti spazi all'inizio e alla fine, il mister se l'è giocata bene, ci ha spiegato come attaccare la profondità e abbiamo fatto bene"."Il gruppo. Non è sempre facile giocare dopo tante partite di fila, però ci siamo messi tutti insieme e abbiamo dato il 110%. Questo ci si aspettava oggi".