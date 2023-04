Le parole di Moisea DAZN dopo- "La vittoria con l'Inter ci ha dato motivazioni per non mollare, dobbiamo continuare così".- "Dopo la sosta non è mai facile, oggi siamo riusciti nel modo giusto e speriamo di andare avanti così".- "La mia ambizione è lavorare giorno dopo giorno per diventare un top, ho sbagliato ma sto crescendo e sto capendo".- "Il mister nei momenti difficili mi ha aiutato, ha saputo mettermi al momento giusto. L'unico ringraziamento posso darlo sul campo e dimostrando che ci sono".