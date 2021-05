Tra gli obiettivi di mercato della Juventus per puntellare il reparto offensivo, c’è sicuramente Moise Kean, figliol prodigo forse venduto prematuramente, ma per incassare una plusvalenza vicina ai 30 milioni di euro. Adesso l’azzurro è tornato in orbita bianconera, ma il Paris Saint-Germain, piazza dove ha fatto un gran bene in questa stagione, vorrebbe trovare un accordo con l’Everton per impostare il riscatto del giocatore. Stando a quanto riporta Le Parisien, il gradimento sarebbe reciproco, perché anche per l’ex bianconero la priorità sarebbe quella di rimanere al Psg.