DaKenan Yildiz è diventato il marcatore straniero più giovane della storia della Juventus in Serie A (18 anni e 233 giorni). Superato il record che apparteneva a Marcelo Zalayeta; solo Moise Kean (17 anni e 88 giorni nel 2017) è più giovane di Yildiz tra i marcatori della Juventus in Serie A nell’era dei tre punti a vittoria. Kenan diventa il 3° giocatore nato dal 2005 in poi a iniziare un match da titolare in questa Serie A (dopo A. Ibrahimovic e V. Carboni) e diventa il primo giocatore in assoluto nato dal 2004 in poi a giocare una gara dal 1' con la maglia della Juventus in A.