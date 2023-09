Lasi rimette al lavoro oggi con un occhio attento ai dettagli mentre si prepara per le prossime sfide, in particolare la prossima a Bergamo, contro l'Atalanta. Tuttavia, ci sono alcune notizie importanti riguardo a due dei suoi attaccanti chiave, Moisee Dusan, che sono attualmente fuori causa.Moise Kean aveva iniziato la stagione con grande entusiasmo. Le sue prestazioni iniziali avevano alimentato le speranze dei tifosi juventini, ma ora si trova a dover affrontare un problema fisico che lo terrà lontano dal campo per un po'. Per l'attaccante si tratta di un problema alla tibia, che l'ha già estromesso dall'ultima lista dei convocati. Dusan Vlahovic, invece, è alle prese con un problema alla schiena. Questo infortunio ha costretto il giocatore a una sosta temporanea dalle attività di allenamento: anche oggi ha lavorato a parte. La squadra sta monitorando attentamente la situazione di Dusan e sta seguendo un percorso di recupero mirato per garantire che il giocatore torni in campo il prima possibile, senza correre rischi inutili.