La Juventus sta cercando l'incastro giusto per riportare Moise Kean a Torino. I bianconeri sono ancora alla ricerca di un attaccante, e l'idea è quella di fare un tentativo per il classe 2000, di proprietà dell'Everton ma in prestito al Psg. E proprio i parigini, secondo Tuttosport, stanno pensando ad Arek Milik, nelle scorse sessioni di mercato vicino alla Juve e ora al Marsiglia dove ha ritrovato continuità. Per la Juve potrebbe aprirsi la pista Kean se il Psg dovesse riuscire a portare Milik all'ombra della Tour Eiffel.