A osservarlo dal vivo, a tratti fa quasi tenerezza., viene da pensare - anche con una certa amarezza - di fronte a ogni stop sbagliato, alla costante sofferenza tra i difensori avversari, alla sua testa perennemente bassa. Partita dopo partita, Moisesembra sempre di più un pesce fuor d'acqua in campo, del tutto ininfluente com'è per l'attacco bianconero se non addirittura dannoso, in alcuni casi. Ieri, contro il, l'ennesima prova flop della sua stagione,. E lo Stadium non è andato troppo per il sottile con lui, sommergendolo di fischi al momento della sua uscita dal campo.Un'attenuante, il classe 2000, può anche averla:, tanto che ogni suo momentaneo spostamento sull'esterno (di solito sulla sinistra) finisce per creare una spaventosa voragine in area, mai riempita da nessun altro compagno. Il dialogo con Angel, inoltre, non funziona come dovrebbe - e come vorrebbe Massimiliano Allegri - ma tutto questo, come non basterebbe per "perdonare" qualsiasi altro attaccante che riuscisse a tirare solo una volta in porta nel corso di una partita, senza combinare nient'altro degno di nota.. E l'infortunio di Arekè un'ulteriore stangata per questa Juve, ancora più pesante se si ripensa alle parole di ieri del tecnico bianconero:. Se il riferimento era (anche) Moise, essere "obbligati" a puntare di nuovo su di lui non che può essere una cattiva notizia...