Come noto ormai da giorni, ora lasta valutando anche l'ipotesi di cedere Moise, pur partendo da una richiesta non indifferente di 30 milioni di euro. Al di là delle questioni economiche, la decisione è arrivata dopo un'estate particolare per l'attaccante, partita bene in America con un gol al Real Madrid ma poi frenata - secondo La Gazzetta dello Sport - da qualche episodio che ha un po' irritato il club come alcuni ritardi alle convocazioni, a cui si è poi aggiunto l'infortunio che gli ha fatto perdere l'esordio contro l'. Le difficoltà a cedere altri profili a beneficio del bilancio hanno fatto poi il resto, ora non rimane che da capire chi potrebbe fare un passo concreto nei suoi confronti.