I ragazzi alla riscossa.L'attaccante italiano, come racconta Gazzetta, ha solo due anni in più di De Winter ma sembra stare da un pezzo in queste dinamiche, con questi colori. Allegri, nel suo 4-3-3, terrà fuori proprio Moise: ma solo perché è appena arrivato e ci sarà bisogno di ulteriore rodaggio.Proprio Miretti e Soule hanno possibilità di mettere minuti nelle gambe, anche perché la Juve a metà campo ha gli uomini contati. Ramsey è rientrato ma non potrà giocare, probabilmente neanche uno spezzone. La Juve è in totale emergenza e si affida ai suoi ragazzi. Di talento. Validi. Scelti da Allegri per restare e dire la propria tra prima squadra e Under 23. Come ha dimostrato, del resto, anche lo stesso Miretti: avete visto il gol alla Pergolettese? Alla Del Piero con il Borussia Dortmund. O alla Insigne, che si ritroverà davanti in un turbinio di emozioni.