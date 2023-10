Come racconta il Corriere Torino, la Juve al momento non sembra ancora dipendere completamente da, ma va notato che nella sua unica occasione in cui DV9 non è stato schierato, precisamente al Gewiss, la squadra non è riuscita a segnare alcun gol. In realtà, oltre ai quattro gol segnati in sei partite, il serbo contribuisce anche notevolmente alla squadra aprendo spazi per i suoi compagni grazie al suo fondamentale lavoro da centroboa.Anche, che non è al massimo della forma, non ha mai segnato nel derby della Mole, a eccezione dei tempi delle giovanili. Anche il giovane classe 2000 è sotto osservazione da parte di Allegri. Se due tra Vlahovic, Milik e Kean daranno abbastanza garanzie, Chiesa potrebbe inizialmente prendersi una pausa dalla titolarità e iniziare la partita contro il Toro dalla panchina.