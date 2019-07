Come comunicato dalla Juventus tramite Twitter, Moise Kean ​è tornato a Torino per svolgere le visite mediche in previsione della prossima stagione. Il rientro tardivo, visto l'impegno con la Nazionale Under 21, ​è stato comunque anticipato di qualche giorno rispetto alle previsioni iniziali. Nel frattempo, il resto della rosa ​è in volo verso Singapore.