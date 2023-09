Secondo La Gazzetta dello Sport, anche Moisepuò essere un osservato speciale del neo CT dell'Luciano Spalletti per il reparto offensivo azzurro, in vista dell'appuntamento dell'Europeo. E sempre restando in casa, anche Nicolònon ha mai nascosto il sogno di rientrare tra i protagonisti per il Mondiale 2026, ma molto dipenderà dalle loro prestazioni in maglia bianconera.